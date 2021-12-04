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суббота, 04 декабря 2021 10:05

Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе

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Боевики применили запрещенное вооружение на Донбассе
На Донбассе боевики 6 раз нарушили режим перемирия. Фото: BBC

На Донбассе за прошлые сутки российско-оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Боевики применили запрещенное минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В направлении Красногоровки оккупанты вели огонь из противотанковой пушки МТ-12. В сторону Крымского российские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Станицы Луганской враг дважды вел обстрелы, применяя артиллерию калибра 122 мм и вооружение БМП-1.

Возле Зайцевого вражеские войска вели огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. В районе Попасной противник произвел обстрел из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранения. Его госпитализировали, состояние здоровья – удовлетворительное.

С 1 декабря в вооруженных формированиях России на оккупированной территории Донбасса и Луганщины начался новый период оперативной и боевой подготовки. Его контролируют представители штаба вооруженных сил РФ.

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Дата
04
декабря

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