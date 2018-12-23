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воскресенье, 23 декабря 2018 10:14

Боевики применили запрещенное Минском оружие

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Боевики применили запрещенное Минском оружие
Опорные пункты украинских военных обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Фото Минобороны Украины

За прошедшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, 1 раз применив запрещенное минскими соглашениями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил.

"Враг совершил прицельный обстрел из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении", - подчеркнули в штабе.

Опорные пункты украинских военных обстреливались из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское, в районе населенного пункта Красногоровка, а также вблизи населенных пунктов Чермалык и Гнутово.

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22 декабря двоих боевиков уничтожили и один ранен, сообщила разведка.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", - говорится в отчете.

За 11 месяцев 2018 боевые потери украинской армии в Донбассе составили 110 бойцов.

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