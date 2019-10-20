Боевики применили тяжелую артиллерию

19 октября противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Один военнослужащий ранен.
Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы различных систем. У Золотого-4 зафиксировано применение минометов калибра 120 и 82 мм, запрещенных Минскими соглашениями.
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Российские наемники нарушали режим "тишины" вблизи Водяного на Приазовье, Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Павлополя, Тарамчука, Новоселовки Вторай, Красногоровки, Зайцевого, Крымского, Троицкого.
18 октября боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня, обошлось без потерь.
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