Боевики применили тяжелую артиллерию

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 31320
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 846
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1683
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2691
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2187
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2673
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3087
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1548
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4770
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
5
16
6
13
4
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Украинцы &quot;примеряют&quot; иностранные самолеты
Украинцы "примеряют" иностранные самолеты
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Видео
Все видео
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4338
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7164
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1674
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 414
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
воскресенье, 20 октября 2019 09:43

Боевики применили тяжелую артиллерию

  Комментировать
Боевики применили тяжелую артиллерию
У Золотого-4 зафиксировано применение минометов калибра 120 и 82 мм, запрещенных Минскими соглашениями. Фото: politarena.com.ua

19 октября противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Один военнослужащий ранен.

Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы различных систем. У Золотого-4 зафиксировано применение минометов калибра 120 и 82 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель и Путин по телефону обсудили Донбасс и "формулу Штайнмайера"

Российские наемники нарушали режим "тишины" вблизи Водяного на Приазовье, Талаковки, Авдеевки, Верхнеторецкого, Павлополя, Тарамчука, Новоселовки Вторай, Красногоровки, Зайцевого, Крымского, Троицкого.

18 октября боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня, обошлось без потерь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики применили тяжелую артиллерию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 1 Просмотров: 211757
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16
 1 Просмотров: 31320
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые &quot;горячие&quot; фото
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото
8
 Просмотров: 25470
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой
Пропавшую 44-летнюю киевлянку нашли убитой Просмотров: 23517
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
Видят ли нас умершие родственники и как пытаются с нами связаться
5
 Просмотров: 17118
Донбасс
На Луганщине три города остались без воды
На Луганщине три города остались без воды
Меркель и Путин по телефону обсудили Донбасс и "формулу Штайнмайера"
Меркель и Путин по телефону обсудили Донбасс и "формулу Штайнмайера" Просмотров: 522
Военные сообщили новости с передовой
Военные сообщили новости с передовой Просмотров: 756
В России решили приписать украинцев к потенциальным граждан РФ
В России решили приписать украинцев к потенциальным граждан РФ Просмотров: 1818
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
5
 Просмотров: 1836
Больше всего комментируют
17
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
4
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ
3
Нацкорпус устроил митинг возле суда, где выбирают меру пресечения Гладковскому
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
2
Чуда не произошло – Повалий отменила концерт в Киеве
Голосов: 2377
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua