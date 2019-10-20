Боевики применили тяжелую артиллерию

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18 октября боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня, обошлось без потерь.

Боевики использовали стрелковое оружие и гранатометы различных систем. У Золотого-4 зафиксировано применение минометов калибра 120 и 82 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

19 октября противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Один военнослужащий ранен.

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