Боевики применили артиллерию и гранатометы: сообщили новости с Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 5742
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 540
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1629
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2502
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2097
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2493
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3051
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1512
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4716
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
16
6
13
4
4
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Украинцы &quot;примеряют&quot; иностранные самолеты
Украинцы "примеряют" иностранные самолеты
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
2 тысячи выстрелов в минуту: армейцы показали, как учатся стрелять из зениток
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Новая техника - новая армия: ВСУ пригнали новый бронеавтомобиль
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Четверо украинских богатырей установили рекорд: протянули танк Т-72 более 3 метров
Видео
Все видео
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4095
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7110
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1638
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 864
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 90
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
пятница, 18 октября 2019 20:28

Боевики применили артиллерию и гранатометы: сообщили новости с Донбасса

  Комментировать
Боевики применили артиллерию и гранатометы: сообщили новости с Донбасса
Боевики 12 раз обстреляли украинских военных. Фото: JKL

На Донбассе от начала суток боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток " противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды неподалеку Авдеевки с направления Минерального - из минометов калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного с направления Ужовки и Пикузы - из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Талаковки с направления Пикузы - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил 7 обстрелов по нашим позициям: неподалеку Золотого с направления Золотое-5 - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Луганского с направления Нижнего Лозового - из гранатометов различных систем; дважды у Новолуганского с направления Доломитного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского с направления Голубовского - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, и гранатометов различных систем; у Троицкого с направления Калинового - из крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото

Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет.

Участников преступлений на Донбассе могут амнистировать только после восстановления суверенитета Украины на оккупированной территории. Однако это не касается виновных в военных преступлениях и лиц, причастных к крушению малайзийского Боинга.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики применили артиллерию и гранатометы: сообщили новости с Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
октября

Внедорожник сбил 11 человек на тротуаре

Писатель написал роман, в котором пожарные сжигают книги

Украинского поэта сожгли в заброшенном сарае

Чтобы засвидетельствовать чудо - опросили 113 свидетелей

Самое читаемое
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 182740
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры
Названа причина смерти 37-летней женщины, которой не стало после гинекологической процедуры Просмотров: 34050
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 29989
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры
37-летняя женщина умерла после гинекологической процедуры Просмотров: 21250
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
3
 Просмотров: 18477
Донбасс
Украина еще в июле согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" - СМИ
Украина еще в июле согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" - СМИ Просмотров: 189
Необходимо признать Россию второй стороной конфликта - Жданов
Необходимо признать Россию второй стороной конфликта - Жданов
 Просмотров: 342
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16
 1 Просмотров: 5706
Украинцы "примеряют" иностранные самолеты
Украинцы "примеряют" иностранные самолеты
6
 Просмотров: 3627
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ 2 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
5
Московская церковь придумала, как отомстит Греции за признание ПЦУ
3
Детективы НАБУ задержали Гладковского
3
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
2
Арахамия передал доказательства подкупа участников вече "Нет - капитуляции" в СБУ
2
Меркель и Макрон сделали совместное заявление о минских соглашениях
Голосов: 2343
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua