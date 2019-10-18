Боевики применили артиллерию и гранатометы: сообщили новости с Донбасса

Боевики 12 раз обстреляли украинских военных. Фото: JKL

На Донбассе от начала суток боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток " противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды неподалеку Авдеевки с направления Минерального - из минометов калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного с направления Ужовки и Пикузы - из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Талаковки с направления Пикузы - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" совершил 7 обстрелов по нашим позициям: неподалеку Золотого с направления Золотое-5 - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Луганского с направления Нижнего Лозового - из гранатометов различных систем; дважды у Новолуганского с направления Доломитного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского с направления Голубовского - из стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно, и гранатометов различных систем; у Троицкого с направления Калинового - из крупнокалиберных пулеметов ", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет.

Участников преступлений на Донбассе могут амнистировать только после восстановления суверенитета Украины на оккупированной территории. Однако это не касается виновных в военных преступлениях и лиц, причастных к крушению малайзийского Боинга.