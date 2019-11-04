Боевики пополняют "бригаду 200": показали уничтоженных "призывников"

Фото: Twitter/Анатолий Штефан "Штирлиц"

В зоне боевых действий на Донбассе погиб террорист ДНР Денис Коверяк с позывным "Дес".

Родом из Горловки Донецкой области, "служил" у боевиков ДНР огнеметчиком. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"200-я бригада". 28.10.19 Коверяк "Дес" Денис сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!", - говорится в сообщении.

По словам знакомых погибшего, он получил смертельные ранения якобы во время "вражеской атаки", вероятно, от ответного огня от ВСУ.

Стоит добавить, что Коверяк в базе "Миротворца".

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Другой уничтоженный боевик - 42-летний Александр Нартов по прозвищу "Свят". Был ликвидирован 31 октября в районе населенного пункта Лозовое на Донбассе, сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

Известно, что сам он родом из Марьинки.

От пули снайпера 30 октября погиб террорист ДНР уроженец Горловки 27-летний Виталий Зелин. Его досье было на сайте "Миротворца".