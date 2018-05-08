Боевики поплатились за нарушение тишины

Боевики обстреляли Зайцево с тяжелой артиллерии. Фото: ukrinform.ua

Украинские бойцы ликвидировали шестерых боевиков российско-оккупационных войск. В рядах ВСУ за сутки двое раненых.

Об этом сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Александр Петрук в эфире "112 Украина".

"Во время боевых действий потери Объединенных сил составили двое ранеными. Им оказали квалифицированную медицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. По данным разведки, одного боевика уничтожили, пятеро ранены", - рассказал Петрук.

По его информации, противник 15 раз применял запрещенное вооружение по всей линии разграничения.

"В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Широкино подразделения Объединенных сил вели активную оборону, локализовывали огневые средства противника, не допустили продвижения оккупационных войск вглубь нашей территории. Давали адекватный ответ на все провокации и обстрелы.

Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь из 122-миллиметровой артиллерии по населенному пункту Зайцево. Грубо нарушая нормы международного гуманитарного права, артиллерийскими обстрелами боевики разрушают жилые дома. В течение прошедшего дня в Зайцево зафиксировано 27 разрывов пушечных снарядов", - рассказал Петрук.

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На днях группа украинских военных во время патрулирования под Горловкой попала в засаду боевиков. Обе стороны понесли потери.