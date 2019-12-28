Боевики подтвердили дату обмена пленными

Обмен пленными между Украиной и ЛДНР пройдет 29 декабря. Фото - Депо

Обмен пленными между Украиной и временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей пройдет 29 декабря по формуле "всех установленных на всех установленных".

Украина выдаст 87 человек, ЛНР и ДНР - 55. Дату обмена подтвердила так называемая "омбудсмен" ДНР Дарья Морозова.

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Пророссийская власть также добавила, что сейчас идет верификация участников списка обмена пленными.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что обмен пленными задерживается, потому что Киев пытается вернуть максимальное количество людей. По его словам, одна группа уже точно готова к обмену.