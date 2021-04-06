Боевики передали тело бойца ВСУ

Передали тело бойца 10-й горно-штурмовой бригады, пропавшего 3 апреля. Фото: facebook.com/10brygada

На КПВВ "Марьинка" украинской стороне передали тело бойца 10-й горно-штурмовой бригады.

3 апреля стало известно об исчезновении военного. На месте исчезновения следов боя не было, сообщает бригада в Facebook.

Пропавший недавно пришел в подразделение, но замечаний от командования не имел. Был спортсменом, сторонником здорового образа жизни, имел положительную характеристику.

Поиски результатов не дали. Об исчезновении сообщили соответствующие службы.

6 апреля наемники передали тело. Имя военного не будут разглашать по этическим соображениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя погибшего военного

Российские пропагандисты распространяли информацию, что у Шумов 4 апреля погиб военный этой бригады. Украинское командование отрицает это.

Сегодня на Донбассе погибли двое украинских военных. Один из служащих получил тяжелое ранение, попав под минометный обстрел боевиков вблизи населенного пункта Невельске. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но во время эвакуации он умер, сообщают в штабе ООС.