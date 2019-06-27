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четверг, 27 июня 2019 13:27

Боевики передадут Киеву пленных: назвали фамилии

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В пятницу, 28 июня, вбелорусском Минске представителям Украины передадут 4-х украинцев, содержащихся в ДНР и ЛНР.

Об этом сообщил кум Путина Виктор Медведчук после переговоров с главарями боевиков Денисом Пушилиним и Леонидом Пасичником.

Речь идет о передаче 3-х военных и одного мирного жителя из оккупированных территорий.

Однопартиец Медведчука Вадим Рабинович сообщил фамилии лиц, которых договорились освободить. Это военнослужащие ВСУ Дмитрий Великий, Яков Веремейчик и Максим Горяинов. Также "осужденный" боевиками Эдуард Михеев.

Автор: Соцсети
  Список пленных, которых главари террористов передадут Украине. Из них третья военных ВСУ и мирный житель
Список пленных, которых главари террористов передадут Украине. Из них третья военных ВСУ и мирный житель

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В Кремле заявили, что в вопросе обмена заложниками между Украиной и Россией нужно терпение.

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июня

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