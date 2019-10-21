Боевики палят по поселку, где планируется разведение войск

На Донбассе не прекращаются обстрелы украинских позиций. Фото - Укринформ

20 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 14 населенных пунктов. В частности неподалеку Золотого-4, где планируется разведение войск, враг бил с автоматических станковых гранатометов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщили в штабе.

С начала этих суток враг уже трижды открывал огонь из противотанковых гранатометов і крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Россия готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии. ВСУ - к отражению нападения по всей границе Украины.