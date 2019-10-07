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Боевики обстреляли Золотое, из которого Зеленский планирует вывести войска. Погиб один воин ВСУ

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Боевики обстреляли Золотое, из которого Зеленский планирует вывести войска. Погиб один воин ВСУ
Под обстрелы попали позиции воинов 16 населенных пунктов. Фото: Прямой

6 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

Противник умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

Под обстрелы попали позиции воинов 16 населенных пунктов: Новотроицкого, Красногоровки, Павлополя, Авдеевки, Богдановки, Новогнатовки, Водяного, Березового, Пищевика, Новомихайловки, Новолуганського, Попасной, Золотого-4, Золотого, Зайцевого, Луганского.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, а еще один – получил ранения.

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Около 800 украинских полицейских подготовили для работы на деоккупированных территориях.

Правоохранители разрабатывают порядок функционирования полицейских подразделений на временно оккупированной территории, первоочередные меры по обеспечению публичной безопасности и защиты прав граждан. Уже предусмотрены ресурсы для бесперебойной деятельности подразделений.

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