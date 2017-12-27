Боевики обстреляли украинские позиции возле Водяного - штаб АТО

Боевики совершили два прицельных обстрелы опорных пунктов сил АТО в течение дня

Боевики совершили два прицельных обстрела опорных пунктов сил АТО в течение дня.

Оба нарушения режима перемирия состоялись на донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Приазовье боевики провоцировали украинских воинов к боевому противостоянию возле Водяного. Противник сначала из крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши оборонительные укрепления из неподконтрольной правительству Украины Саханки, а затем по украинским защитникам в этом районе противник вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия из временно оккупированной Ужовки ", - говорится в сообщении.

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На других ключевых участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Кроме того, сегодня состоялся долгожданный обмен пленными. Освобожденных ожидают в аэропорту в Харькове в течение ближайшего часа. Сообщается, что они должны вылететь из Краматорска. Отмечается, что после торжественной встречи, освобожденные пересядут на самолет, прилетевший за ними из Киева и уже в столице они наконец встретятся с родственниками и близкими.