Боевики обстреляли украинские позиции с вооружения танков и БМП

Боевики 12 раз обстреляли украинских военных. Фото: Zaxid.net

С начала суток боевики двенадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил: три раза вблизи населенного пункта Широкино, по направлению Саханка - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом Богдановки, по направлению Петровского - из вооружения БМП; трижды на окраине Водяного, по направлению Азова и Пикуза - с вооружения танков, гранатометов различных систем и вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: два раза в районе населенного пункта Новолуганское, по направлению Домолитного - из минометов калибра 82 мм; возле Попасного, по направлению Калинового - с миномета калибра 120 мм; неподалеку Золотого-4, по направлению Золотого-5 - с миномета калибра 120 мм; на окраине Майорска, по направлению Шахты 6-7 - с противотанкового ракетного комплекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские журналисты пожаловались на обстрелы во время съемок на Донбассе

В результате обстрелов двое украинских военных получили боевое травмирования.

Подразделение К-2 с 54-й бригады ВСУ уничтожил склад боеприпасов боевиков. Объект находился в районе хутора Вольный, что на Луганщине.