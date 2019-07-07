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воскресенье, 07 июля 2019 20:41

Боевики обстреляли украинские позиции с вооружения танков и БМП

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Боевики обстреляли украинские позиции с вооружения танков и БМП
Боевики 12 раз обстреляли украинских военных. Фото: Zaxid.net

С начала суток боевики двенадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ применили запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм, а также вооружение танков, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил: три раза вблизи населенного пункта Широкино, по направлению Саханка - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом Богдановки, по направлению Петровского - из вооружения БМП; трижды на окраине Водяного, по направлению Азова и Пикуза - с вооружения танков, гранатометов различных систем и вооружения БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: два раза в районе населенного пункта Новолуганское, по направлению Домолитного - из минометов калибра 82 мм; возле Попасного, по направлению Калинового - с миномета калибра 120 мм; неподалеку Золотого-4, по направлению Золотого-5 - с миномета калибра 120 мм; на окраине Майорска, по направлению Шахты 6-7 - с противотанкового ракетного комплекса.

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В результате обстрелов двое украинских военных получили боевое травмирования.

Подразделение К-2 с 54-й бригады ВСУ уничтожил склад боеприпасов боевиков. Объект находился в районе хутора Вольный, что на Луганщине.

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07
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