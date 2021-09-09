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четверг, 09 сентября 2021 11:56

Боевики обстреляли украинские позиции: один военный в тяжелом состоянии

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Боевики обстреляли украинские позиции: один военный в тяжелом состоянии
Оккупанты нарушили режим прекращения огня. Фото: pravda.com.ua

Боевики 9 сентября в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции украинских военных.

Ранения получил один защитник, сообщает пресс-центр ООС.

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Стреляли в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи его транспортировали в больницу. Состояние здоровья - тяжелое", - сообщили в ООС.

Двое украинских бойцов получили ранения в районе проведения операции Объединенных сил.

8 сентября вооруженные формирования Российской Федерации снова нарушенили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід"

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