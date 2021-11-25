Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия

За сутки боевики совершили девять обстрелов. Фото: штаб ООС

24 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня.

Два обстрела были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

По состоянию на 07:00 25 ноября обстрелов не зафиксировали.

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Военнослужащие ОС контролируют ситуацию.

Вооруженные формирования России обстреляли украинских пограничников на блок-посту первого оборонительного рубежа "Марьинка". Блок-пост расположен на дорожном коридоре "Донецк – Курахово". Противник применил минометы калибра 82 мм. Три мины попали в места несения службы пограничных нарядов.