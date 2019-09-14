Боевики обстреляли украинские позиции из минометов и гранатометов

Боевики 5 раз нарушили режим перемирия. Фото: JKL

На Донбассе в течении суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник использовал запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого с направления Докучаевска - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Новолуганского с направления Доломитного - из миномета калибра 120 мм; вблизи Новотошковского с направления Донецкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станкового противотанкового гранатомета; дважды в районе Южного с направления "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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О потерях среди украинских военных не сообщается.

13 сентября в районе проведения Операции объединенных сил во время выполнения задания погиб украинский военнослужащий.