Боевики обстреляли украинские населенные пункты

Во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал. Фото: Взгляд

24 мая оккупанты обстреляли жилые дома города Верхнеторецкого Ясиноватского района Донецкой области.

25 мая это зафиксировала наблюдательный группа "Авдеевка" украинской стороны Общего центра по контролю и координации, который следит за соблюдением Минского протокола.

"24 мая с 18.30 до 20.02 по направлению населенного пункта Пантелеймоновка вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Верхнеторецкое с станковой противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

При осуществлении фотофиксации наблюдательной группой установлено, что по улице Вишневая, 6 в результате разрыва гранат сгорел дом. Кроме того, по той же улице из-за разрыва гранаты повреждена крыша жилого дома.

Во время обстрела никто из мирных жителей не пострадал.

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25 мая российские военные шесть раз обстреляли украинские позиции, нарушив режим прекращения огня. Однажды применили минометы калибра 82 мм, которые запрещены минского соглашениями.