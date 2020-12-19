Боевики обстреляли украинцев с минометов и гранатометов

 
Ексклюзивы
1/5
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 225
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
1 Просмотров: 990
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 1089
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 522
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом, - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 315
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
1 Просмотров: 1602
азвали ненужный орган в украинской медицине
азвали ненужный орган в украинской медицине
Просмотров: 549
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 765
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 396
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 711
Фото
Все фото
5
17
8
3
4
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
&quot;С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал&quot;: как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
Почтили память погибших спецназовцев &quot;Альфы&quot;
Почтили память погибших спецназовцев "Альфы"
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет &quot;минист&quot; ЛНР
Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет "минист" ЛНР
Артиллеристы показали всем, как надо стрелять по россиянам
Артиллеристы показали всем, как надо стрелять по россиянам
Видео
Все видео
Боевики ранили воина ВСУ. Наши в ответ прицельно ударили из гранатометов
Боевики ранили воина ВСУ. Наши в ответ прицельно ударили из гранатометов
Российские наемники устраивали провокации
Российские наемники устраивали провокации
Путинские наемники активизировались на Донбассе. Резко увеличилось количество обстрелов
Путинские наемники активизировались на Донбассе. Резко увеличилось количество обстрелов
Скандальную Штепу исключили из партии, а также избавят ее мандата
Скандальную Штепу исключили из партии, а также избавят ее мандата
Беспокойные сутки на Донбассе: в штабе рассказали подробности
Беспокойные сутки на Донбассе: в штабе рассказали подробности
Интервью
1/5
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 630
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1386
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
1 Просмотров: 774
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Родители сами вызывают зависимость к гаджетам - психолог рассказала, как уберечь детей от опасностей в интернете.
Просмотров: 261
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
В 2024 году Украина может потерять государственность - Пархоменко
1 Просмотров: 4887
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
18 декабря 2020
Просмотров: 369
Збій у матриці
Телевізор я викинув. Ну, як викинув – віддав плазму сусіду-телемайстру. З обмовкою: якщо полагодить – повертає, якщо ні – лишає на ...
суббота, 19 декабря 2020 09:26

Боевики обстреляли украинцев с минометов и гранатометов

  Комментировать
Боевики обстреляли украинцев с минометов и гранатометов
Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: ngu.gov.ua

18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. Также второй раз за несколько недель прибегли к дистанционному минированию украинских позиций. Оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1, сообщают в штабе ООС.

Трижды противник нарушил режим тишины неподалеку Авдеевки. Сначала применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии - стрелковое оружие.

На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов

"Выстрелы оккупантов были неприцельно и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятных провокаций врага", - говорят в штабе.

С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

На Донбассе за прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли у Водяного, Авдеевки, Верхнеторецкого и Широкино с артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия.

В результате обстрела снайпера один украинский воин получил ранение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики обстреляли украинцев с минометов и гранатометов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

Для кнопкодавов ввели штрафы

Верденская "мясорубка": завершилась кровавая битва

Рукопись Марии Матиос продали за 2600 гривен

Британцы вернули Гонконг Китая на условиях сохранения там демократии

Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР

Фильм "Титаник" стоил дороже, чем сам корабль

Самое читаемое
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси 2 Просмотров: 33518
Под крики &quot;вон&quot; Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
Под крики "вон" Разумков прогнал Шкарлета с трибуны Рады
 1 Просмотров: 19774
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
Убийство женщины-таксиста спланировал 17-летний парень. Известен мотив
5
 Просмотров: 13032
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
Какое будущее ждет Зеленского - астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 11106
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 18 декабря: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 9495
Донбасс
ОБСЕ за сутки зафиксировала 80 нарушений режима тишины в Донбассе
ОБСЕ за сутки зафиксировала 80 нарушений режима тишины в Донбассе 1 Просмотров: 72
Жители временно оккупированных территорий могут сделать прививку от Covid-19 в Украине - Зеленский
Жители временно оккупированных территорий могут сделать прививку от Covid-19 в Украине - Зеленский 1 Просмотров: 243
Боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов
Боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов Просмотров: 99
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ 5 Просмотров: 1188
Боевики ранили воина ВСУ. Наши в ответ прицельно ударили из гранатометов
Боевики ранили воина ВСУ. Наши в ответ прицельно ударили из гранатометов
 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
5
Арестович извинился за российскую пропаганду об убитом воине ВСУ
4
Первая леди Зеленская впервые приняла участие в совещании послов
3
В Одессе отменили отставку Ройтбурда. ОПЗЖ блокировала облсовет
2
Умер последний президент Чехословакии
2
Лукашенко принял закон о лишении гражданства Беларуси
Голосов: 10067
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть