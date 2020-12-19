Боевики обстреляли украинцев с минометов и гранатометов

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: ngu.gov.ua

18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. Также второй раз за несколько недель прибегли к дистанционному минированию украинских позиций. Оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1, сообщают в штабе ООС.

Трижды противник нарушил режим тишины неподалеку Авдеевки. Сначала применили ручной противотанковый и подствольный гранатометы, а впоследствии - стрелковое оружие.

На остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов

"Выстрелы оккупантов были неприцельно и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятных провокаций врага", - говорят в штабе.

С начала текущих суток, 19 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

На Донбассе за прошедшие сутки, 17 декабря, российско-оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли у Водяного, Авдеевки, Верхнеторецкого и Широкино с артиллерийских систем 122-го калибра, минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов различных систем, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела снайпера один украинский воин получил ранение.