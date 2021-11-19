Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы

Фото: mvs.gov.ua

Боевики обстреляли радиобашню, поддерживающую вещание пяти украинских телеканалов на Донбассе.

Нацгвардия спустя три месяца взяла под охрану эту башню, сообщает Нацгвардия.

18 ноября было зафиксировано шесть обстрелов РТПС.

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"С 15:00 до 15:45 обстрелали населенный пункт Комышеваха со стороны временно оккупированного населенного пункта Первомайское. Целью противника, вероятно, было уничтожение сигнала украинского вещателя. За последние четыре дня оккупационные войска наращивают количество обстрелов населенных пунктов", - сказал начальник прессслужбы СЦКК Александр Гаркуша.

В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Трижды враг применял запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате вражеских действий один военнослужащий погиб.