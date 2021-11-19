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пятница, 19 ноября 2021 16:22

Боевики обстреляли телебашню, которая транслирует украинские каналы
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Боевики обстреляли радиобашню, поддерживающую вещание пяти украинских телеканалов на Донбассе
Фото: mvs.gov.ua
Нацгвардия три месяца назад взяла под охрану эту башню
18 ноября было зафиксировано шесть обстрелов РТПС

Боевики обстреляли радиобашню, поддерживающую вещание пяти украинских телеканалов на Донбассе.

Нацгвардия спустя три месяца взяла под охрану эту башню, сообщает Нацгвардия.

18 ноября было зафиксировано шесть обстрелов РТПС.

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"С 15:00 до 15:45 обстрелали населенный пункт Комышеваха со стороны временно оккупированного населенного пункта Первомайское. Целью противника, вероятно, было уничтожение сигнала украинского вещателя. За последние четыре дня оккупационные войска наращивают количество обстрелов населенных пунктов", - сказал начальник прессслужбы СЦКК Александр Гаркуша.

В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Трижды враг применял запрещенное Минскими соглашениями вооружение. В результате вражеских действий один военнослужащий погиб.

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