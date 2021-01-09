Боевики обстреляли рабочую бригаду: началось расследование

Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления. Фото: Reuters

В Донецкой области начали расследование из-за того, что военные формирования России на Донбассе обстреляли бригаду, которая выполняла ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецкое". Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"Начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Установлено, что 8 января 2021, около 11:00, в районе населенного пункта Южное Донецкой области, представителями незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов осуществлено обстрел бригады.

Через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, противник снова открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде", - говорится в сообщении.

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Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного преступления.

В Донецкой области 8 января дважды сорвались работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода "Горловка - Торецкое" из-за нарушения режима "тишины" в "серой" зоне со стороны боевиков.