Боевики обстреляли позиции ВСУ. Среди украинских военных есть раненые

Бойцов доставили в лечебное учреждение, где оказали неотложную помощь. Фото: facebook.com/otueast

Пророссийские боевики продолжают нарушать режим тишины и обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего ранены 2 бойцов ВСУ. Наши воины открыли огонь.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Новомихайловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки" Восток ". В результате обстрела 2 военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении.

Бойцов доставили в лечебное учреждение, где оказали неотложную помощь.

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О факте нарушения режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонний контактной группе.

За минувшие сутки на Донбассе российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате двое наших военных получили осколочные ранения. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска применили квадрокоптер и сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. Наших раненых воинов уже доставили в военный госпиталь.