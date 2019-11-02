Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов

Боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ. Фото: ТСН

На Донбассе от начала суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из минометов калибра 120 мм, а также РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрелп позиций Объединенных сил: вблизи Новогригорьевки - из минометов калибра 120 мм, неподалеку Талаковки и Водяного - с станковых автоматических гранатометов; у Авдеевки - из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 2 обстрела наших позиций: у Новозвановки - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов; неподалеку Новолуганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и автоматических гранатометов ", - говорится в сообщении.

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Потерь в результате обстрелов среди украинских военных не зафиксировано.

3 ноября в полдень начнут второй этап разведения сил и средств в Золотом на Донбассе. В рамках процесса будут разминировать территорию и демонтировать фортификационные сооружения.