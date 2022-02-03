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четверг, 03 февраля 2022 07:37

Боевики обстреляли Пески из противотанковых гранатометов

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Боевики обстреляли Пески из противотанковых гранатометов
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

За прошедшие сутки, 2 февраля, российские оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Новых потерь среди украинских военнослужащих и раненых нет, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

В направлении Талаковки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от Песков противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

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У Водяного Донецкой области российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в сообщении.

По состоянию на 07:00 3 февраля нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

Утром 2 февраля российские оккупанты обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутовое" в Донецкой области. Для обстрела гуманитарного дорожного коридора, проходящего через КПВВ, противник применил беспилотный летательный аппарат. С него и сбросил выстрел ВОГ-17. В результате атаки никто не пострадал. Одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово".

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Дата
03
февраля

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