В посольстве США отреагировали на обстрел КПВВ "Гнутово"

Российские боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Россия должна выполнять обязательства по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.

Так, в посольстве США отреагировали на обстрел контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово", говорится в Twitter дипучреждения.

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"На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле", - говорится в сообщении.

На сегодня КПВВ "Гнутово" полноценно не работает, а гражданских не пропускают с весны 2020 года, когда оккупанты якобы из-за "ковидных" ограничений закрыли этот дорожный коридор.

2 февраля около 08:30 российские боевики обстреляли контрольный пункт въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области. Одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.