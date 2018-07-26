Боевики обстреляли опасный объект: есть угроза экологической катастрофы

 
Ексклюзивы
1/5
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 702
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 6777
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
2 Просмотров: 4122
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1620
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3087
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 594
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 6939
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 720
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3195
Фото
Все фото
6
5
4
8
4
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
&quot;В полку 200-х прибыло&quot; - уничтожили боевика из Новомосковска
"В полку 200-х прибыло" - уничтожили боевика из Новомосковска
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Показали ликвидированного пластуна-разведчика &quot;Максута&quot; из Горловки
Показали ликвидированного пластуна-разведчика "Максута" из Горловки
Видео
Все видео
"Город прислушивается, бьется ли его сердце" - как живет оккупированый Алчевск
"Город прислушивается, бьется ли его сердце" - как живет оккупированый Алчевск
"Путин кинул" - украинские переселенцы рассказали о жизни в России
"Путин кинул" - украинские переселенцы рассказали о жизни в России
На Донбассе военные отработали на реактивной артиллерии "Смерч"
На Донбассе военные отработали на реактивной артиллерии "Смерч"
Российские пропагандисты смешно опозорились из-за "обстрелов на Донбассе"
Российские пропагандисты смешно опозорились из-за "обстрелов на Донбассе"
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 864
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4680
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 999
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4761
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3744
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 315
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
четверг, 26 июля 2018 20:20

Боевики обстреляли опасный объект: есть угроза экологической катастрофы

  Комментировать
Боевики обстреляли опасный объект: есть угроза экологической катастрофы
Обстрел боевиков может привести к экологической катастрофе на Донбассе. Фото: ООС

На Донбассе боевики обстреляли шламонакопитель 3-й очереди промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода.

Из-за этого существует угроза возникновения экологической катастрофы, передает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Специалисты на данный момент не могут оценить повреждения объекта. При этом не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль сбил "Су-шку", которая пересекла его воздушное пространство - показали видео

Повреждения стен чаши может вызвать экологическую катастрофу.

"Это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области", - добавили в ведомстве.

В сети поделились рассказом одного из боевиков ДНР Дениса Лотова. Он рассказывает о том, что в 2015 году расстрел троллейбуса в Донецке совершили российские казаки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики обстреляли опасный объект: есть угроза экологической катастрофы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июля

О чем в своих концепциях заявил миру психолог Карл Юнг

"Забыли свой язык" - украинцев назвали румынами

Участники кругосветной автогонки обогнали соперников на поезде

"Украина - это тоже самое, что Россия": российский патриарх о войне на Донбассе

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 3 Просмотров: 175905
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
Депутат Залищук вышла замуж: появились первые подробности
6
 Просмотров: 48461
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 44927
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 33269
Появился еще один претендент на президентское кресло
Появился еще один претендент на президентское кресло 1 Просмотров: 22037
Больше всего комментируют
69
"Империя распадется. Отделятся татары, башкиры, Сибирь. Кубань - мы заберем": журнал "Країна"
17
Германия начала строительство "Северного потока-2"
8
Волкер посоветовал продолжить действие закона об особом статусе Донбасса
6
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
3
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Голосов: 29276
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua