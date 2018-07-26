Боевики обстреляли опасный объект: есть угроза экологической катастрофы

Обстрел боевиков может привести к экологической катастрофе на Донбассе. Фото: ООС

На Донбассе боевики обстреляли шламонакопитель 3-й очереди промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода.

Из-за этого существует угроза возникновения экологической катастрофы, передает пресс-служба Операции объединенных сил.

"Специалисты на данный момент не могут оценить повреждения объекта. При этом не исключено, что взрывной волной могли быть повреждены стены чаши", - говорится в сообщении.

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Повреждения стен чаши может вызвать экологическую катастрофу.

"Это может привести к попаданию ядовитой жидкости в грунтовые воды и в дальнейшем в реку Кривой Торец, что повлечет масштабную экологическую катастрофу на территории Донецкой области", - добавили в ведомстве.

В сети поделились рассказом одного из боевиков ДНР Дениса Лотова. Он рассказывает о том, что в 2015 году расстрел троллейбуса в Донецке совершили российские казаки.