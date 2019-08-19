Боевики не выпускают студентов

Ограничения ввели, чтобы лишить юношей возможности уклониться от "призыва" в оккупационные войска. ФОТО: news.dn.ua

Боевики запретили студентам и выпускникам общеобразовательных учебных заведений выезжать за пределы оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Сообщило об этом Министерство обороны Украины на официальном сайте.

Ввели ограничения оккупанты, чтобы предотвратить уклонение юношей от "призыва" в ряды оккупационных войск.

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"С начала августа этого года стремительно возросло количество российских военнослужащих, стремящихся освободиться от военной службы, в том числе из-за внедрения командованием ВС РФ жесткого контроля проведения мероприятий боевой подготовки и приостановления выплат дополнительных средств за выполнение боевых задач в условиях "режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

Чтобы не допустить снижения укомплектованности личным составом своих подразделений, боевики уже начали масштабную агитационную кампанию по призыву на военную службу мужчин среди местного населения оккупированных территорий.

У боевиков забирают российские паспорта, чтобы те не убегали. Отдают документы в качестве вознаграждения для того, чтобы можно было убежать в Россию и избежать правового наказания за преступления перед гражданским населением Украины.