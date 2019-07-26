Боевики нарушили режим тишины - как прошли сутки в ООС

Боевики нарушили режим тишины и ранили одного военного. Фото с открытых источников.

25 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, в то время, как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия.

Боевики открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Противники обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Причепиловка, передает генштаб ООС в Facebook.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

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С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в сообщении штаба.

Кабинет министров принял изменения в порядок планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществление контроля за его выполнением. Целью изменений является установление последовательного механизма закупок государственного оборонного заказа Советом национальной безопасности и обороны Украины, профильным комитетом Верховной Рады Украины.