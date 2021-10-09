Боевики накрыли украинские позиции из гранатометов, есть раненый

На передовой зафиксировали 10 нарушений режима тишины. Фото: Антикор

В течение дня 8 октября российские оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня.

Позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Майорска враждебные вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов 120-го калибра.

У Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В сторону населенного пункта Лопаскино российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате один украинский военнослужащий получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - тяжелое.

Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На вооруженные провокации противника украинские военные открывали огонь в ответ.

7 октября российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Украинский военный получил ранения. От враждебного обстрела один военнослужащий получил ранения.