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понедельник, 22 июля 2019 19:55

Боевики начали совершать больше преступлений против местных жителей

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Боевики начали совершать больше преступлений против местных жителей
Боевики нападают на местных жителей. Фото: "Корупция.Инфо"

На оккупированном Донбассе стало больше преступлений, которые совершают боевики.

Главари наемников покрывают преступления своих подчиненных, чтобы не допустить роста протестных настроений, заявил на брифинге в Министерстве обороны представитель Максим Праута, передает "Цензор.нет".

"Командование российско-оккупационных войск пытается предотвратить снижение мотивации личного состава к прохождению военной службы. Так, под видом якобы повышения уровня правовой защиты российских военнослужащих скрытно введены ограничения для так называемых "военных правоохранительных органов" по реагированию ими на совершение военных преступлений и правонарушений, в том числе относительно гражданского населения. Как результат, на прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выросло количество преступлений, совершенных оккупантами", - говорится в сообщении.

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13 июля в Ясеновском Луганской области наемники взорвали гранату в общественном месте, в результате чего пострадала местная жительница.

14 июля боевики убили гражданского, 17 июля напали и нанесли тяжелые травмы родителям с детьми. 18 июля ранили двух человек в Енакиево Донецкой области.

"При этом во всех случаях военное командование противника покрывает виновников с целью недопущения роста протестных настроений среди населения в районах дислокации подразделений российско-оккупационных войск", - отметил Праута.

В Енакиево погибших пророссийских боевиков просто закапывают в землю. Снимки свежих массовых захоронений членов оккупационных формирований в районе Енакиево опубликовал блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.

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Дата
22
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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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