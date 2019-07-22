Боевики начали совершать больше преступлений против местных жителей

Боевики нападают на местных жителей. Фото: "Корупция.Инфо"

На оккупированном Донбассе стало больше преступлений, которые совершают боевики.

Главари наемников покрывают преступления своих подчиненных, чтобы не допустить роста протестных настроений, заявил на брифинге в Министерстве обороны представитель Максим Праута, передает "Цензор.нет".

"Командование российско-оккупационных войск пытается предотвратить снижение мотивации личного состава к прохождению военной службы. Так, под видом якобы повышения уровня правовой защиты российских военнослужащих скрытно введены ограничения для так называемых "военных правоохранительных органов" по реагированию ими на совершение военных преступлений и правонарушений, в том числе относительно гражданского населения. Как результат, на прошлой неделе на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выросло количество преступлений, совершенных оккупантами", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луценко рассказал жуткие подробности пыток украинский пленных

13 июля в Ясеновском Луганской области наемники взорвали гранату в общественном месте, в результате чего пострадала местная жительница.

14 июля боевики убили гражданского, 17 июля напали и нанесли тяжелые травмы родителям с детьми. 18 июля ранили двух человек в Енакиево Донецкой области.

"При этом во всех случаях военное командование противника покрывает виновников с целью недопущения роста протестных настроений среди населения в районах дислокации подразделений российско-оккупационных войск", - отметил Праута.

В Енакиево погибших пророссийских боевиков просто закапывают в землю. Снимки свежих массовых захоронений членов оккупационных формирований в районе Енакиево опубликовал блогер "Дежурный по дЫнЫрЫ" в Twitter.