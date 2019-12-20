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пятница, 20 декабря 2019 07:29

Боевики на Донбассе внезапно почти прекратили стрелять. Россия хочет договориться по газу?

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Боевики на Донбассе внезапно почти прекратили стрелять. Россия хочет договориться по газу?
Цензор.НЕТ Донбасс: российские военные внезапно перестали стрелять

Вчера, вооруженные формирования Российской Федерации только 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Обстрел позиций украинских защитников российскими оккупационными войсками зафиксировано рядом населенного пункта Троицкое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

Вследствие вражеского обстрела потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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С начала этого периода российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного.

Потерь с нашей стороны не было.

Стоит отметить, что сокращение количества обстрелов дивным образом совпало с переговорами между Украиной и Россией по транзиту газа в ЕС через территорию нашей страны.

Очередной раунд переговоров завершился 19 декабря поздно вечером в Берлине. По словам замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, Киев и Москва достигли принципиального соглашения по транзиту газа.

"Мы сегодня подготовили проект протокола, детальный протокол в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Как сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. "Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению".

По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

Переговоры продолжатся сегодня, 20 декабря, в Минске.

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