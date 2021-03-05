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пятница, 05 марта 2021 14:30

Боевики на Донбассе ранили украинского воина

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Боевики на Донбассе ранили украинского воина
Военному оказали медицинскую помощь. Фото: Анатолий Степанов "Униан"

В пятницу во время обстрела боевиков на Донбассе украинский военный получил ранение.

Ему оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"5 марта в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинки получил ранение военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

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В случае нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков в Украине не останется вариантов, кроме как открывать огонь. Глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук возложил всю ответственность за нарушение мирных договоренностей на незаконные вооруженные группировки.

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