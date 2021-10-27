Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Российские наемники обстреляли дрон ОБСЕ. Фото: Главком

На Донбассе, возле Минерального, российские наемники обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ.

"Находясь в 1,3 км северо-западнее н.п. Минеральное (неподконтрольное правительству, 10 км северо-восточнее Донецка) и управляя беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее, наблюдатели слышали 2 выстрела и 1 очередь из стрелкового оружия на расстоянии около 1,5 км к северо-западу", - сообщается в отчете ОБСЕ за 26 октября.

Огонь вели в направлении дрона, пролетавшего недалеко от позиций российских боевиков ориентировочно в 1,7 км к северо-западу.

"Команда Миссии приземлила БПЛА и покинула этот район", - сообщили в СММ.

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Вооруженные силы Украины вернули под украинский контроль село Старомарьевка Донецкой области. Оно расположено у села Гранитное. Эту информацию подтвердили в Минобороны. Украинские военные зашли в деревню вечером 25 октября и закрепились там.