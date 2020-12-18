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пятница, 18 декабря 2020 19:16

Боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов

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Боевики на Донбассе били из минометов и гранатометов
Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет. Фото: Facebook

С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 4 нарушения режима тишины.

Оккупанты применили минометы и гранатометы. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"На Приазовье вблизи Водяного, вооруженные формирования РОФ открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. У этого же населенного пункта враг второй раз за несколько недель обратился к дистанционному минированию позиций ООС. Так, использовав ПКМ-1, оккупанты бросили в нашу сторону 12 запрещенных мин ПОМ-2.

Нарушался режим прекращения огня и неподалеку Авдеевки. Здесь враг сначала применил ручной противотанковый гранатомет, а чуть позже - подствольный гранатомет", - говорится в сообщении.

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На других участках линии разграничения ситуация остается спокойной.

Отмечается, что выстрелы оккупантов были неприцельно и не несли угрозы жизни наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военных боевых потерь и ранений нет.

Боевики в Донбассе дистанционно минируют серую зону российскими противопехотными минами ПОМ-2. Сбрасывают их на землю с беспилотников.

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