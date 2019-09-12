Боевики на Донбассе 12 раз обстреляли украинских военных

Боевики в Донбассе усилили обстрелы. Фото: РБК

Боевики российско-оккупационных формирований усилили обстрелы позиций Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях, игнорируя "хлебное перемирие".

С начала суток противник 12 раз нарушил режим прекращения огня, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями тяжелые минометы, а также гранатометы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В зоне ответственности оперативно-тактических группировок "Восток" и "Север" было зафиксировано по шесть вражеских обстрелов.

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17 июля участники ТКГ в Минске согласовали начало "хлебного перемирия" с полуночи 21 июля, а также обсудили подготовку к обмену удерживаемыми лицами.