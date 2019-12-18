Боевики ЛНР "расширили границу" на всю Луганскую область

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Оккупационное руководство самопровозглашенной ЛНР приняло "закон" о границе, в котором указало всю территорию Луганской области.

Об этом сообщает информационный ресурс боевиков, ссылаясь на так называемого "голову народного совета ЛНР" Дениса Мирошниченко.

Он заявил, что "граница будет по бывшей Луганской области".

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Сейчас луганские боевики при поддержке России контролируют лишь юг области.

В ноябре подобный "закон" написали боевики ДНР. Они определили себе "границу" всей Донецкой областью.