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пятница, 21 декабря 2018 13:45

Боевики ЛНР начали "разборки" между собой

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Боевики ЛНР начали &quot;разборки&quot; между собой
Боевики ЛНР все чаще бросают за решетку своих соратников. которые им недогодилы. Фото: ONLINE.UA

На оккупированной Луганщине террористы задержали своего же сообщника.

Начальника так называемого "районного отдела МВД" арестовали вместе с заместителем и несколькими другими боевиками, сообщает Depo.Донбас.

Обвиняют в вымогательстве.

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Якобы хотел получить вознаграждение от местной жительницы за то, что не привлечет ее к административной ответственности.

Боевики в непризнанных республиках все чаще устраивают "разборки" между собой. Тех, которые не угодили оккупационной власти, ждут тайные тюрьмы.

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