Боевики ЛНР начали "разборки" между собой

На оккупированной Луганщине террористы задержали своего же сообщника.
Начальника так называемого "районного отдела МВД" арестовали вместе с заместителем и несколькими другими боевиками, сообщает Depo.Донбас.
Обвиняют в вымогательстве.
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Якобы хотел получить вознаграждение от местной жительницы за то, что не привлечет ее к административной ответственности.
Боевики в непризнанных республиках все чаще устраивают "разборки" между собой. Тех, которые не угодили оккупационной власти, ждут тайные тюрьмы.
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