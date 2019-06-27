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четверг, 27 июня 2019 20:08

Боевики использовали тяжелую артиллерию на Донбассе

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Боевики использовали тяжелую артиллерию на Донбассе
Боевики 18 раз обстреляли украинских военных. Фото: Dobrepole

На Донбассе от начала суток боевики 18 раз обстреляли украинские позиции.

Наемники РФ использовали запрещенные Минскими договоренностям 120-мм и 82-мм минометы и 152-мм и 122-мм артиллерийские системы, гранатометы различных систем, вооружения БМП и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Опытного по направлению Спартака из вооружения БМП, около Старогнатовки по направлению Староласпы - из артиллерийских систем калибра 152 мм, у Марьинки по направлению Александровки и Трудовского из 120-мм и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Лебединским с направления Саханки - из стрелкового оружия, наряду с Новотроицким с направления Докучаевска - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы обстреляли позиции Объединенных сил возле хутора Вольный с направления Золотого-5 с минометов калибра 82 мм, вблизи Золотого-4 с направления Золотого-5 - из гранатометов различных систем, неподалеку Новгородского с направления Горловки, Железной Балки и шахты им. Гагарина - из 120-мм минометов, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, под Новолуганским по направлению Доломитного - со 122-мм артиллерийских систем, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, возле Луганского по направлению Калиновки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, возле Орехова по направлению Голубовского - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, неподалеку Свитлодарска по направлению Калининского - со 122-мм артиллерийских систем, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

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В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер назвал "хорошим шагом" отвод сил украинских военных под наблюдением ОБСЕ на линии разграничения в Станице Луганской.

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