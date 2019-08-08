Боевики готовятся к наступлению - разведка сообщила об опасности

В августе террористы проводят учения. Фото: "Власно"

Боевики готовятся к наступательным действиям.

"Несмотря на заявления руководства России и подконтрольных ему российских оккупационных администраций о готовности мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки по наступательной тематике", - сказал представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает УНИАН.

С 5 августа ротные тактические группы российских оккупационных войск на боевых машинах пехоты, усиленных танками и артиллерией, начали отрабатывать вопросы преодоления водных преград на тактическом фоне с этапом боевой стрельбы.

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Российское командование планирует завершить эти меры подготовки до конца августа.

7 августа боевики в сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. С нашей стороны потерь нет.