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пятница, 21 декабря 2018 15:18

Боевики готовятся атаковать на праздники

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Боевики готовятся атаковать на праздники
Боевики готовятся атаковать украинских военных на праздники. Фото: Народная Правда

Террористы ДНР готовятся к быстрому наступлению.

Боевиков отозвали из отпусков и выдали горючее, сообщают в одной из российских соцсетей.

"Обычно с горючим трудно, но на этот раз заливают баки под завязку. Пайки выданные в месяц, всюду звучат разговоры о полномасштабную атаку ВСУ.

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Готовят усиление на линии разграничения", - пишут пользователи соцсети.

Россия привезла на оккупированных Донбасс партию боевых беспилотников. По данным украинской разведки, их завезли для исследования эффективности, то есть для тестирования прицельного сброса бомб.

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Дата
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декабря

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