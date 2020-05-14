Боевики готовили на пунктах пропуска провокации со стрельбой

Боевики готовили провокации на КПВВ Донбасса. Фото: Facebook/Oleksandr Makhov

Российские оккупанты планировали провокации на КПВВ Донбасса во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом пишет "Вчасно" со ссылкой на информацию правозащитника Владимира Ельца.

По его словам, боевики намеревались пикетировать украинские КПВВ и требовать открытия их для пересечения. Для этого собирали местных титушек, чтобы те изображали население для создания соответствующего пропагандистского видеоматериала для российских телеканалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Танки, гаубицы и "Гвоздики": показали полигон российской техники на оккупированной Луганщине

В сценарии "акций протеста" даже предусматривались провокации с применением оружия с гибелью гражданского населения.

По мнению правозащитника, такие действия имели целью заставить украинскую делегацию пойти на уступки в ходе переговоров ТКГ.

Провокации планировались на всех КПВВ Донбасса. После того как о них стало известно украинской стороне, боевики отказались от своих планов.

На сегодняшний день КПВВ Донбасса закрыты, однако действуют исключения для пропуска граждан по гуманитарным причинам.