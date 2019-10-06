Боевики гатят по участку разведения сил вблизи Золотого

5 октября ранения и травмы получили двое украинских военных. Фото: из открытых источников

5 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Один украинский военный получил ранения, еще один - боевое травмирования.

3 октября на Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб старший солдат 14-й механизированной бригады Юрий Тишик.