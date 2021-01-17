Боевики гатят из противотанковых гранатометов

Зафиксировали один обстрел со стороны оккупантов. Фото: Facebook

В течение текущих суток на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Боевых потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино, боевики открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ пытается постоянно снять с себя вину за войну на Донбассе - ВСУ

О факте нарушения режима прекращения огня сообщено представителей ОБСЕ.

Кроме этого, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

16 января в Украине чтят память киборгов - военных и добровольцев, которые отдали свои жизни при защите Донецкого аэропорта. Героическая оборона стратегически важной позиции началась 26 мая 2014-го и продолжалась 242 дня.