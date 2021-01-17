Боевики гатят из противотанковых гранатометов

 
Ексклюзивы
1/5
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь для потомков неудачником" - Мелинда Гаринг
Просмотров: 225
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 675
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1017
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1575
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1575
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 369
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 657
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
4 Просмотров: 1143
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 1179
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 414
Фото
Все фото
13
3
3
4
3
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
Украинские военные установили необычный рекорд
Украинские военные установили необычный рекорд
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Бойцы 79-й бригады вернулись из зоны ООС
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Печерский райсуд заставил ГБР открыть производство против Зеленского
Видео
Все видео
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Россияне признались в теракте в Волновахой
Россияне признались в теракте в Волновахой
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Путинские наемники обстреливали позиции ВСУ и нарвались на ответ
Путинские наемники обстреливали позиции ВСУ и нарвались на ответ
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
4 Просмотров: 3132
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 531
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1890
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6075
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 882
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 126
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
воскресенье, 17 января 2021 19:21

Боевики гатят из противотанковых гранатометов

  Комментировать
Боевики гатят из противотанковых гранатометов
Зафиксировали один обстрел со стороны оккупантов. Фото: Facebook

В течение текущих суток на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня.

Боевых потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино, боевики открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ пытается постоянно снять с себя вину за войну на Донбассе - ВСУ

О факте нарушения режима прекращения огня сообщено представителей ОБСЕ.

Кроме этого, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 2 га территории и передали на уничтожение 6 взрывоопасных предметов.

16 января в Украине чтят память киборгов - военных и добровольцев, которые отдали свои жизни при защите Донецкого аэропорта. Героическая оборона стратегически важной позиции началась 26 мая 2014-го и продолжалась 242 дня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики гатят из противотанковых гранатометов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
января

Нобелевский лауреат придумал как снизить уровень безработицы

Первый развод католику дали перед смертью

Норвежцы обогнали британцев на Южном полюсе

Военные США потеряли водородную бомбу

Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности

Ввели "сухой закон"

Туалет стал привилегией богачей

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 7 Просмотров: 20241
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой Просмотров: 8856
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
Банда 6 лет не трогала украденные деньги, чтобы истек срок давности
 Просмотров: 8145
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
5
 Просмотров: 7614
&quot;Будемо балакать на украйонській молві&quot; – кафе получило &quot;единицу&quot; за неуважение к закону
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону 6 Просмотров: 7038
Донбасс
На Донбассе снова стреляли
На Донбассе снова стреляли Просмотров: 99
Выборы на Донбассе: в ЦИК сделали заявление
Выборы на Донбассе: в ЦИК сделали заявление 2 Просмотров: 531
РФ пытается постоянно снять с себя вину за войну на Донбассе - ВСУ
РФ пытается постоянно снять с себя вину за войну на Донбассе - ВСУ 1 Просмотров: 477
"Связи с Москвой не будет" - в центре оккупированного боевиками города сожгли узел телекоммуникаций
"Связи с Москвой не будет" - в центре оккупированного боевиками города сожгли узел телекоммуникаций Просмотров: 2268
Кравчук раскритиковал медведчуковскую сделку с ОРДЛО
Кравчук раскритиковал медведчуковскую сделку с ОРДЛО 1 Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
8
ОРДЛО передадут украинских пленных
7
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
6
"Будемо балакать на украйонській молві" – кафе получило "единицу" за неуважение к закону
4
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3
Ни один президент РФ не вернет Крым Украине - бывший канцлер Германии
Голосов: 10221
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть