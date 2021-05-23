Боевики дважды нарушили режим тишины за сегодня

За прошедшие сутки было совершено 12 нарушений режима прекращения огня противником. По состоянию на 7 часов утра 23 мая зафиксировано 2 нарушения режима покоя. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток оккупанты дважды открывали огонь по украинским позициям у Гранитного и Светлодарска. За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов, сообщает штаб ООС.

"По состоянию на 7 утра 23 мая зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. В частности, вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а в Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы. Боевых потерь в результате вражеского огня нет", - написано в утренней сводке штаба на Фейсбук-странице.

За минувшие сутки зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня противником, говорится в сообщении. Боевики использовали минометы 120-го и 82-го калибров, ручные противотанковые и подствольные гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С минометов 120-го калибра противник сделал обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Пески. Вследствие попадания мины был поврежден частный дом. Пострадавших нет.

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22 мая российские наемники на Донбассе раз совершили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки Восток.