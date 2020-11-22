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воскресенье, 22 ноября 2020 19:19

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня

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Боевики дважды нарушили режим прекращения огня
Вооруженные формирования РФ дважды нарушили достигнутые мирные договоренности. Фото: vchasnoua.com

С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Украинские военные не пострадали. Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центре ООС

"Утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Шумы, противник открывал огонь из стрелкового оружия. Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

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Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовка в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2 ", - отмечается в сообщении.

С начала суток 19 ноября вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранения.

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Дата
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