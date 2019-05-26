Боевики дважды обстреляли украинских военных. Фото: DWIA

На Донбассе от начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Все обстрелы произошли в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь противник вел огонь по позициям Объединенных сил: у села Гнутово - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи города Красногоровка - с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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Потерь среди украинских военных нет.

В сети показали фото украинских бойцов, попавших в плен к боевикам. Как отмечается, военные не имели при себе оружия и были в трезвом состоянии.