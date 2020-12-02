Фото: Facebook

С начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь среди украинских военных нет. Об этом в Facebook сообщает пресс служба штаба ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу

В частности, отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного боевики открывали огонь из станкового автоматического гранатомета. Кроме того, на этом участке немцы осуществили дистанционное минирование позиций украинских войск, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

На Донбассе в течение минувших суток, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников не было.