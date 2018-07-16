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понедельник, 16 июля 2018 11:02

Боевики ДНР пополнили "отряд 200-х" за выходные

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Боевики ДНР пополнили &quot;отряд 200-х&quot; за выходные
"Штирилиц" рассказал о массовой ликвидации боевиков. Фото: Depo.Закарпаття

На Донбассе боевики в течение выходных потерпели небоевые потери.

У террористов трое ликвидированных. В пятницу 13-го июля, боевики получили "зарплату" и сразу спустили ее на алкоголь, рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) в Facebook.

"14 июля в одном из подразделений боевиков в районе Горловки во время употребления спиртных напитков у боевиков возникла словесная перепалка, в ходе которой участник НВФ застрелил другого, а третьего - ранил. Данный боевик арестован "полицией" оккупационных войск, и он находится в камере временного содержание. На одном из взводных опорных пунктов в районе Докучаевска после употребления спиртных напитков боевик случайно застрелил товарища, а, поняв содеянное, в этом же блиндажи покончил с собой. Командование подразделения, понимая ответственно во перед русским командованием, пыталось скрыть преступление путем поджога блиндажа и взрывом боеприпасов в нем, обвинив в дальнейшем подразделения Объединенных сил ", - написал" Штирлиц ".

По его словам, оказалось, что на том участке фронта применения оружия со стороны украинских военных не было. Командир подразделения боевиков пока отстранен от должности, проводится расследование причин трагедии "кураторами" из кадровых военнослужащих ВС РФ.

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"Таким образом, по жаркие выходные потери в подразделениях российско-оккупационных войск не на боевых позициях составили: трое погибших, один ранен и один арестован за тяжкое преступление", - пишет офицер ВСУ.

По его словам, "инфа проверенная различными источниками и подтверждена".

На оккупированных российскими боевиками территориях Донбасса враг строит и укрепляет свои передовые позиции. "Третья сила" по окончании перемирия должно ликвидировать новые укрепления террористов-наемников.

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