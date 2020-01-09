Боевики ДНР будут отбирать украинские паспорта

Российские оккупанты объявили, что не будут признавать украинские паспорта.

Людей, у которых нет паспорта Л/ДНР будут задерживать, сообщил Денис Казанский в Twitter.

Автор: Денис Казанский Боевики больше не будут признавать паспорта Украины

"С первых дней января боевики устроили настоящую облаву на владельцев украинских паспортов. Людей без "паспортов ДНР" ловят на улицах, отвозят в райотделения", - пишет Казанский.

Автор: Денис Казанский Боевики больше не будут признавать паспорта Украины

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На Донбассе от начала суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.