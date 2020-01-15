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среда, 15 января 2020 20:39

Боевики девять раз нарушили режим перемирия, есть потери

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Боевики девять раз нарушили режим перемирия, есть потери
Боевики девять раз нарушили режим перемирия. Фото: Depo.ua

На Донбассе от начала суток боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность, передает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки - из крупнокалиберного пулемета, два раза рядом с населенным пунктом Павлополь - с БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм, рядом с Авдеевкой - из снайперской винтовки.

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: вблизи Светлодарска - с миномета калибра 82 мм враг выпустил 2 мины; два раза недалеко от населенного пункта Орехово - из артиллерии калибра 152 мм - 6 снарядов, 120-мм миномета - 27 мин; рядом с Новотошковским - с миномета калибра 120 мм - 14 мин и автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

Количество потерь среди гражданского населения Донбасса в течение 2019 значительно сократилось. Однако с января по май прошлого года втрое увеличилось количество нападений на школы с обеих сторон линии разграничения.

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Дата
15
января

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