Боевики дерзко обстреляли позиции украинских военных, есть раненые

Униан Донбасс: боевики жестко обстреляли украинских военных, есть раненые

Вчера боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня.

8 раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, сообщает в Facebook пресс-служба штаба ООС.

Боевики открывали огонь по украинским позициям из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре - боевое травмирования. По данным разведки 6 июля трех оккупантов уничтожено.

Всего - 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны три раза: недалеко от населенного пункта Новолуганское - из миномета калибра 82 мм; рядом с Новоалександровка - из миномета калибра 120 мм и на окраине Золотого-4 - из миномета калибра 120 мм.

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5 июля вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. С всех выстрелов 12 раз оккупанты применили запрещены минского соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.